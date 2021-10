Sabato 23 Ottobre 2021, 05:01

CITTA' DI CASTELLO Stato di agitazione, ma tregua temporanea all'Industria Umbra, l'ex Fisadorelli, in seguito alle importanti aperture da parte della proprietà. «In attesa dell'incontro chiesto all'assessorato regionale allo sviluppo economico e della convocazione del 3 novembre della seconda commissione regionale, l'assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici ha deciso di sospendere lo sciopero e di esplorare le proposte aziendali», puntualizzano Enrico Bruschi, Slc Cgil, e Francesco Bonini, Fistel Cils, insieme alla Rsu. «Ringraziamo le maestranze per aver partecipato compatte alle 32 ore di sciopero, i lavoratori e delegati di altre aziende che si sono recati al presidio compresi i dipendenti ed i delegati Fisa ora in pensione, i cittadini, le forze politiche e coloro che hanno voluto manifestare vicinanza e solidarietà». Comunque, «la vertenza continua». A inizio settimana era stato deciso il blocco della produzione contro la chiusura della sede di Città di Castello e la delocalizzazione da gennaio a Fossato di Vico, distante un'ora di macchina. La decisione interessa 39 operai, messi di fronte ad un futuro da pendolari non sostenibile. «L'Industria Umbra non è assolutamente in crisi, tanto è vero che fino a sabato stava facendo gli straordinari», avevano spiegato i delegati ed i rappresentanti sindacali durante il presidio organizzato davanti ai cancelli in risposta alla «totale indisponibilità della proprietà» di quelle ore. Martedì Luca Secondi, appena eletto sindaco, aveva portato la solidarietà propria e del sottosegretario allo sviluppo economico Anna Ascani, raggiunta telefonicamente. Anche in quell'occasione le organizzazioni di categoria avevano chiesto di aprire un confronto per arrivare a soluzioni diverse dallo smantellamento di uno storico sito produttivo della cartotecnica in Altotevere. Soluzioni che non fossero traumatiche per le maestranze e che garantissero il grande patrimonio di professionalità costruito nel tempo a Città di Castello, da sempre punto di riferimento del settore. Walter Rondoni