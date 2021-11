Venerdì 19 Novembre 2021, 05:02

CITTA' DI CASTELLO Gravi le violazioni alle disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Pesanti le conseguenze per i trasgressori chiamati a pagare una multa salatissima, quasi 6mila euro, e toccati dalla sospensione temporanea dell'attività. Nella giornata di mercoledì i carabinieri delle stazioni di Monte Santa Maria e Trestina, in collaborazione con il Nucleo ispettorato del lavoro dell'Arma e l'Ispettorato territoriale del lavoro di Perugia hanno controllato due cantieri edili a Città di Castello, avviati su alcune unità abitative nell'ambito degli interventi per l'efficientamento energetico. Il cosiddetto bonus del 110%, croce e delizia di chi ha deciso di ammodernare casa attingendo ai finanziamenti governativi.

Il servizio ha consentito ai militari di accertare la posizione di sei ditte. Undici dipendenti in totale. Sotto la lente le posizioni degli addetti e le condizioni in cui operavano, ma anche la documentazione in possesso di chi stava effettuando gli interventi e le autorizzazioni rilasciate dagli uffici preposti. Una verifica lunga e minuziosa, insomma. Al termine dell'operazione per quattro responsabili a vario titolo delle aziende impegnate, italiani e stranieri, è scattato il deferimento in stato di libertà all'autorità giudiziaria. Ipotizzata la violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento ai ponteggi, a come vengono montati ed utilizzati.

A giudizio di chi ha effettuato i rilievi, in maniera non conforme alle prescrizioni anti infortunisctiche. Irrogate ammende per complessivi 5682 euro. Inoltre i carabinieri e ed il personale dell'Ispettorato del lavoro hanno proceduto al sequestro per cinque giorni di uno dei due cantieri dove sono emerse alcune irregolarità. Sospesa l'attività per mancato rispetto delle direttive anti Covid 19, a cominciare dall'impiego delle mascherine. Al termine della quarantena dovranno essere applicate tutte le disposizioni per il contenimento del fenomeno emergenziale in atto.

