Mercoledì 23 Giugno 2021, 05:01

L'INIZIATIVA

CITTà DI CASTELLO Il parco dei Laghi Spada è tornato. Un posto di svago per famiglie, giovani e meno giovani. L'intervento, curato dall'Agenzia Forestale Regionale, che ne è proprietaria, ha consentito la sistemazione naturalistica dell'area e la riqualificazione dell'edificio esistente. Insieme al ruzzolodromo sono stati affidati al Comune, l'Uisp li gestirà in sub comodato nel prossimo quinquennio in esecuzione di una procedura ad evidenza pubblica. «Dopo dieci anni tagliamo un traguardo che ci permette di valorizzare compiutamente le potenzialità naturalistiche, sportive, turistiche di un luogo che custodisce un importante patrimonio in termini di biodiversità floro-faunistica ed è attrezzato per ospitare famiglie ed attività legate ai giochi tradizionali», osserva Manuel Maraghelli, amministratore unico di Afor. «Si chiude il cerchio relativo a un sito di particolare pregio che torna fruibile per trascorrere il tempo libero a contatto con la natura nel magnifico scenario dell'asta del Tevere», rilancia l'assessore Massimo Massetti. «Felice» il presidente del Coni regionale, Domenico Ignozza che «la ripartenza dello sport nella nostra regione passi anche attraverso le discipline tradizionali». Taglio del nastro affidato a Gino Bellucci, veterano del lancio della ruzzola, commosso fino alle lacrime: «Coroniamo un percorso sociale e sportivo legato da sempre a questo luogo, adesso potremo renderlo fruibile dal punto di vista ricreativo».

W. Rond.