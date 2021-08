Giovedì 26 Agosto 2021, 05:01

CITTA' DI CASTELLO Le ultime dal fronte delle amministrative riguardano il Palazzo ed il centro destra dov'è tempo di botta e risposta. Le dimissioni di Luciana Bassini, rassegnate prima di ufficializzare la candidatura a sindaco, sostenuta da CiviciX, Unione civica Tiferno, M5s, Europa Verde, La sinistra-Art1, Castello Cambia, hanno indotto il primo cittadino, Luciano Bacchetta (foto ndr), a ridistribuire le deleghe all'interno della Giunta. Per questo scorcio di consiliatura Vincenzo Tofanelli diventa assessore alle politiche culturali, finanze, politiche sociali. Michela Botteghi si interessa di servizi demografici, patrimonio, viabilità, partecipazione, polizia municipale, personale, pari opportunità. Rimane per il momento al suo posto l'altro competitor di centrosinistra, il vice sindaco Luca Secondi, appoggiato nell'ormai imminente tornata da Pd, Psi, Italia Viva, Azione, Sinistra per Castello.

Intanto, la visita di Matteo Salvini per lanciare Roberto Marinelli, sul quale punta la Lega, ha rafforzato la sensazione di pace armata nel centrodestra. Andrea Lignani Marchesani, in corsa per Fratelli d'Italia, dopo aver invitato il Capitano come ospite a Città di Castello per il ballottaggio, ieri ha rilanciato. «Ho una comunità che mi spinge, un movimento che mi ha scelto, partiti che su di me hanno investito, un meraviglioso gruppo umano che mi sta insegnando a fare squadra e che ringrazierò per sempre, perché dovrei ritirarmi? Ennesima fake news sul mio conto, capisco che qualcuno ci speri ma chi pensa di vincere a tavolino è bene si confronti con il popolo, fa bene, è esperienza di vita».

In mezzo le considerazioni dell'onorevole Riccardo Augusto Marchetti che sembra aver preso in mano la gestione della campagna elettorale del Carroccio. «Sulla falsa riga del progetto di centrodestra nazionale si è deciso di appoggiare un candidato civico, senza tessera e questo è stato fatto dopo una serie di incontri dove FdI non si è mai mossa dal nome dell'amico Andrea se non per altri progetti che non sono andati in porto». Insomma, «non si è trovata una sintesi e allora partiamo con le rispettive proposte senza però avvelenare i pozzi perché sarebbe un peccato non riuscire poi a rimettere insieme i pezzi».

