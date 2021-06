LA PROTESTA

CITTÀ DI CASTELLO Casa della salute, i sindacati lanciano una raccolta di firme. «A sostegno della nostra richiesta abbiamo deciso di avviare una petizione, nei prossimi giorni saremo in tutte le piazze dell'Alta Umbria, convinti che sulla nostra proposta ci sia un ampio consenso popolare», spiegano per Cgil, Cisl, Uil, Fabrizio Fratini, alla sua prima uscita pubblica da responsabile di zona della Camera del lavoro di Perugia, Antonello Paccavia e Sandro Belletti. L'operazione parte domattina da Città di Castello (piazza Matteotti, 9,30-12,30), prosegue martedì a Trestina, mercoledì a Umbertide, giovedì a Lama, venerdì a San Giustino. Una settimana sul territorio dove le organizzazioni dei lavoratori e dei pensionati (Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil) proseguono l'impegno per realizzare un luogo in cui i cittadini possano soddisfare facilmente i loro bisogni con un ruolo importante dei medici di base. «Vogliamo la Casa della salute per l'Alta Valle del Tevere perché è dimostrato che la qualità della risposta sanitaria è migliore laddove esistono servizi di questo tipo, la vogliamo a Città di Castello, all'ex ospedale, una struttura pubblica, molto grande, in pieno centro, assolutamente da recuperare». È il motivo dell'iniziativa presentata ieri mattina proprio davanti al vecchio nosocomio, simbolicamente aperta dalle firme del sindaco Luciano Bacchetta e di Michele Bettarelli, consigliere regionale Pd.

W. Rond.



Venerdì 11 Giugno 2021, 05:00