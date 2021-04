23 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







CULTURA

CITTA' DI CASTELLO Mecenati per Raffaello. In diretta YouTube ed in condivisione Facebook amministratori ed esperti illustrano cos'è l'Art Bonus e perché ogni abitante, imprenditore, professionista di Città di Castello può contribuire alla mostra Raffaello da giovane e il suo sguardo nell'ambito delle celebrazioni per il Cinquecentenario della morte del grandissimo urbinate. «Sarà un evento di spessore internazionale, come accadde per il centenario di Alberto Burri permetterà alla nostra città di essere sotto i riflettori di una platea mondiale, ampia quanto è conosciuto il nome di Raffaello e quanto è apprezzata la sua arte», spiega l'assessore Vincenzo Tofanelli. «Chiunque può finanziare la mostra con l'Art Bonus, diventando un mecenate e sostenendo un'iniziativa da cui ci aspettiamo importanti ricadute turistiche, commerciali e d'immagine per il nostro patrimonio culturale». All'incontro on line odierno (ore 18) parteciperanno le curatrici dell'esposizione Marica Mercalli e Laura Teza che ribadiscono «il rilievo delle opere in arrivo e l'estremo interesse che, pure in un pubblico di non esperti, potrà suscitare la storia di Raffaello prima che diventasse un artista di grande fama tra i contemporanei». Inaugurazione il 18 settembre, chiusura il 9 gennaio 2022 alla Pinacoteca, a Palazzo Vitelli alla Cannoniera. «La ricchezza dei prestiti ottenuti ha consigliato di aprire in un periodo in cui si prevede una situazione più controllata e gestibile della pandemia dovuta sia alla più favorevole congiuntura estiva sia alla copertura vaccinale». Mario Scarscelli, responsabile dell'Ufficio cultura, spiegherà gli aspetti più tecnici dell'Art Bonus, «un'agevolazione fiscale che può arrivare fino al 65%».

Walter Rondoni