L'APPELLO

CITTÀ DI CASTELLO Polizia a disposizione dei cittadini bisognosi per le esigenze di ogni giorno. In questo momento di particolare difficoltà, il vice questore Michele Santoro, dirigente del Commissariato di via Morandi, lancia un appello in particolare alla fasce più deboli, tipo anziani ed invalidi. «Chi ha necessità non abbia remore a telefonare al nostro sindaco, ai vigili urbani, alla polizia, rappresentando le esigenze legate al singolo fabbisogno giornaliero, come il ritiro della pensione e l'effettuazione della spesa perché saremo al servizio di tutti nella massima collaborazione con le istituzioni locali».

Nella circostanza il vice questore ha raccomandato di «evitare quanto più possibile di andare in giro» e ricordato come sia unicamente consentito «di recarsi al lavoro, uscire di casa una persona alla volta per andare dal medico ed in farmacia, per acquistare generi di prima necessità».

Comportamenti che gli esperti considerano indispensabili per rompere la catena del contagio, per tornare ad una vita quasi normale. «Con l'importante collaborazione della Municipale di Città di Castello, la polizia sta esercitando un compito gravoso perché in questa fase c'è bisogno di tutelare un bene superiore che è quello della salute», ha affermato Santoro. Nell'esprimere «comprensione per la stanchezza delle persone dopo mesi di restrizioni», ha chiesto di «fare un ulteriore sforzo, al cospetto dell'incremento dei numeri del contagio, cercando di capire che le disposizioni che invitiamo a rispettare sono finalizzate ad evitare ulteriori morti». Infine, ha ribadito: «Assieme alle altre forze dell'ordine siamo al servizio di tutta la popolazione».

Walter Rondoni

