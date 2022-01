Mercoledì 19 Gennaio 2022, 05:01

IL BILANCIO

CITTA' DI CASTELLO Una Polizia Locale sempre più vicina alla gente. Nonostante l'emergenza sanitaria «è stato possibile organizzare l'attività di educazione stradale a beneficio di un istituto scolastico del capoluogo, coinvolgendo 80 studenti», precisa il comandante Joselito Orlando che insieme al vice Graziano Fiorucci dispone di 22 unità. «Dopo l'accoglimento del progetto Scuole sicure, abbiamo ottenuto dallo stesso Ministero dell'Interno l'approvazione per iniziative finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della vendita e della cessione di sostanze stupefacenti». Il Corpo ha poi evaso 26 richieste di altre forze dell'ordine per l'accesso a fini investigativi alle immagini fornite dal sistema comunale di videosorveglianza, composto da 69 telecamere dislocate in 30 siti diversi. La rete di occhi elettronici sul territorio ha consentito anche un centinaio di accertamenti, consolidando l'incremento della raccolta differenziata ed il corretto conferimento dei rifiuti. In futuro sono previste ulteriori apparecchiature al fine di aumentare il monitoraggio soprattutto nelle località meno frequentate e maggiormente soggette all'abbandono di immondizia. Le pratiche complessivamente assegnate al settore sono state 3.517, 1.900 gli accertamenti sulle residenze e le notifiche disposte dall'autorità giudiziaria. L'attività mirata alla verifica ed al controllo del rispetto delle disposizioni in materia di traffico e sosta, in specie nella Ztl, ha contribuito all'accertamento di oltre 4mila violazioni, mentre i servizi di polizia stradale sono stati 164 con 2.300 veicoli fermati. Tra le principali irregolarità 55 infrazioni per velocità pericolosa, 36 per mancata precedenza, 30 per il mancato uso di cinture di sicurezza, 9 per guida con telefonino.

W. Rond.

© RIPRODUZIONE RISERVATA