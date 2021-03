21 Marzo 2021

LA DECISIONE

CITTA' DI CASTELLO Bar e ristoranti esonerati dalla Cosap, raddoppiato il ristoro per le attività commerciali chiuse dal Covid 19, confermate le riduzioni per le imprese edili. Li ha anticipati in Commissione Programmazione l'assessore alle finanze Vincenzo Tofanelli introducendo i regolamenti relativi al canone unico patrimoniale (autorizzazione o esposizione pubblicitaria) e al canone unico mercatale: occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati anche in strutture attrezzate.

«La legge impone l'unificazione di Cosap, sull'occupazione del suolo pubblico, imposta pubblicitaria e imposta sui diritti di pubblica affissione», spiega Tofanelli. «La Giunta ha deciso la modifica a poste invariate, senza costi aggiuntivi per attività ed imprese», specifica. «Nel 2020 per le attività chiuse dalla pandemia abbiamo soppresso la Cosap e raddoppiato gli spazi dov'era possibile a titolo gratuito». Per l'anno in corso «confermeremo queste misure di sostegno con l'esonero del pagamento per concessione ed autorizzazioni sul suolo pubblico: nel 2020 c'era un contributo dal Governo, nel 2021 il comune se ne farà carico nel bilancio». Sul canone, aggiunge Tofanelli, «vengono confermate tutte le riduzioni, tra cui il 50% per le attività edilizie che occupano suolo pubblico e raddoppieremo la riduzione della Tari per le attività chiuse dal Covid 19 fino a 200mila euro».

Walter Rondoni

