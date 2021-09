Martedì 21 Settembre 2021, 05:02

LA CURIOSITÀ

CITTA' DI CASTELLO Anteprima sulla mostra Raffaello giovane e il suo sguardo. Per il Covid e i postumi della pandemia sugli aspetti organizzativi al momento l'inaugurazione avverrà il 30 ottobre in Pinacoteca (foto ndr). Fino a quel giorno prenotabili visite guidate. Intanto, è pronto il manifesto che scopre a figura intera il San Sebastiano in cui lo sguardo, il colore ritrovato, la cifra artistica di Raffaello vengono considerati rappresentativi dell'esposizione. Mentre la Corale Marietta Alboni ha pronto un video per «un'escursione presi per mano da Raffaello, camminare sulle strade, nelle piazze, entrare nelle chiese per la quali il Maestro ha dipinto opere intramontabili», annuncia Leonardo Becciu.

«I restauri delle opere esposte rappresentano uno dei risultati duraturi della mostra», sottolinea Marica Mercalli che l'ha curata insieme a Laura Teza. Di «un momento di approfondimento e rilettura» parla quest'ultima, annunciando «un concorso di idee su un manufatto, un prototipo ispirato alle prime opere di Raffaello rivolto alle eccellenze artigianali tradizionali di grafica, legno, tessile, ceramica». Tullia Carratù, dell'Istituto centrale del restauro: «E' stato possibile ricucire e ricostruire in parte l'interezza potenziale che le due tele originali conservano superando lo stato di grave discontinuità e frammentazione del tessuto figurativo».

W. Rond.

