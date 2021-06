L'IDEA

CITTA' DI CASTELLO Cinque milioni per la riqualificazione di contenitori strategici del centro storico e per la mobilità sostenibile. E' quanto si propone di investire il Comune attraverso il bando per la rigenerazione urbana del Governo. L'istanza per accedere al contributo massimo per i municipi non capoluogo sopra i 15mila abitanti riguarda nove interventi. La somma più importante, 2,350 milioni, per ristrutturare il chiostro di San Domenico e l'ex chiesa della Carità. Ma anche restauro dell'ultimo piano della Biblioteca Carducci con la realizzazione di un caffè letterario (300mila euro), sistemazione di piazza Marchese Paolo (200mila), completamento del ring perimetrale delle mura cittadine e collegamento al parco Le Fonti (150mila), rifacimento e ripristino storico della facciata della Pinacoteca su via della Cannoniera e dell'edificio d'angolo situato nel complesso (250mila). Inoltre, riqualificazione del Loggiato Gildoni e della cupola di palazzo Bufalini (150mila), dell'area e dello stabile del mercato coperto storico (100mila), recupero e valorizzazione archivistico-museale della parte storica dell'ex Itis (1,4 milioni), pavimentazione di piazza San Giovanni in campo (100mila euro). «Interventi che potrebbero dare un'impronta importante alla riqualificazione del centro», spiega il vice sindaco Luca Secondi.

W. Rond.

