LA POLITICA

CITTÀ DI CASTELLO Lite continua. Il segretario del Pd, Mauro Mariangeli, entra a gamba tesa sulla nomina dell'assessore Monica Botteghi. «Nello stupirci di fronte ad una scelta che avremmo auspicato potesse essere partecipata dalle forze politiche di maggioranza che hanno sempre sostenuto lealmente il sindaco», puntualizza la rottura con il passato. «Ad eccezione di Rossella Cestini, l'unica linea guida indicata e seguita dal nostro primo cittadino nelle nomine di tutti gli assessori è stata quella delle preferenze ottenute». Come nella «sostituzione del consigliere regionale Michele Bettarelli con Vincenzo Tofanelli la cui indicazione da parte del Pd è avvenuta solo dopo aver raccolto la forte sollecitazione del sindaco nel perseguire con linearità la logica delle preferenze conquistate». Replica Luciano Bacchetta. «Potrei rispondere che le nomine dei componenti della Giunta sono di esclusiva responsabilità del sindaco che non li deve concordare con il segretario di un partito, ma faccio notare che questa scelta è stata ampiamente discussa con i gruppi consiliari di maggioranza». Insomma, «il criterio che ha sempre ispirato il sindaco è stato quello del rispetto delle forze politiche della coalizione». La prova? «Il neo assessore è indicazione del gruppo Democratici per Città di Castello che ha tre consiglieri comunali, il Pd ha il presidente del consiglio e ben quattro assessori, a lamentarsi dovrebbero essere semmai i componenti del gruppo Socialista».

W. Rond.

© RIPRODUZIONE RISERVATA