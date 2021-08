Venerdì 6 Agosto 2021, 05:01

MALA MOVIDA

CITTÀ DI CASTELLO Mala movida e forte concitazione in centro storico. Personale del Commissariato di Città di Castello, diretto dal vice questore aggiunto Michele Santoro (foto), è intervenuto in un esercizio pubblico durante un servizio di controllo del territorio predisposto dal questore di Perugia Antonio Sbordone per la prevenzione e repressione di comportamenti fuori dalle regole e contro il buonsenso nelle serate in cui è maggiore l'affollamento di giovani e non solo. Alla centrale operativa era arrivata la segnalazione che qualcuno avesse spruzzato spray al peperoncino in un bar, creando una situazione di grave pericolo per gli avventori. Questi, istintivamente, si erano catapultati all'esterno provocando parapiglia e confusione tra i presenti. Sul posto gli agenti accusano a loro volta il classico fastidio alle vie respiratorie e agli occhi proprio della presenza nell'aria della sostanza urticante. Subito raccolgono testimonianze per identificare il responsabile del gesto, assolutamente gratuito ed ingiustificabile. La successiva attività d'indagine, messa in atto acquisendo le immagini delle telecamere della videosorveglianza, permette di individuare il colpevole.

Un cittadino di origine tunisina che con il proprio comportamento aveva messo in pericolo i clienti del locale e le persone nella piazza antistante. Rintracciato, per l'uomo è scattato il deferimento all'autorità giudiziaria: porto abusivo di oggetti atti a offendere e getto pericoloso di cose.

W. Rond.