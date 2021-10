Giovedì 7 Ottobre 2021, 05:00

LA SFIDA

CITTÀ DI CASTELLO Ballottaggio a sinistra con l'incognita. E' quella dell'affluenza degli elettori di centrodestra che in assenza di un candidato di bandiera vengono guardati come pericolo o come risorsa dai protagonisti di questo derby dove la posta è la poltrona di sindaco. In teoria, Luca Secondi, esponente dell'ortodossia appoggiato da Pd, La Sinistra, Socialisti, Luca Secondi Sindaco, non sembrerebbe favorito se nel centrodestra prevalesse la voglia di dare una spallata.

Invece, Luciana Bassini, che pure con Secondi ha condiviso un ruolo nella giunta uscente, per la forte connotazione civica del suo schieramento (Civici Città di Castello, Unione Civica Tiferno, Castello Cambia, Sinistra Civica Progressista oltre a M5s) potrebbe diventare la mano armata della minoranza in cerca di una medaglia da appuntarsi sul petto. Fantapolitica? Forse. Ma l'invito dell'ex assessore alle politiche sociali, «La nostra porta è sempre aperta a chiunque voglia portare progetti seri e reali», sembra più di un assist a chi in qualche modo vuole tornare in gioco.

Dal canto suo Luca Secondi, comunque rafforzato dai dieci punti di scarto sul competitor più vicino, ribadisce di essere «espressione di un centrosinistra moderato e riformista, non radicalizzato, che si caratterizza per le competenze e l'affidabilità fondamentali per governare».

Schermaglie in attesa del consiglio comunale che verrà, di cui circola una simulazione meramente indicativa.

Con Luciana Bassini sindaco la maggioranza sarebbe composta da Stefano Picchi (M5s), Emanuela Arcaleni, Roberto Colombo, Vincenzo Bucci, Elisa Chierici (Castello Cambia), Christian Biagini, Anna Maria Zangarelli (Sinistra Civica Progressista), Filippo Schiattelli, Chiara Mearelli, Antonio Coletti, Carla Orbi, Matteo Riponi, Luigi Bartolini, Luisella Alberti (Unione Civica Tiferno), Massimo Dottorini (Civici per Città di Castello). All'opposizione andrebbero Andrea Lignani Marchesani, Elda Rossi (Fratelli d'Italia), Roberto Marinelli, Valerio Mancini (Lega), Maria Grazia Giorgi, Gionata Gatticchi, Letizia Guerri (Pd), Luciano Bacchetta (Socialisti), Luca Secondi (Luca Secondi Sindaco). Con Luca Secondi sindaco la maggioranza sarebbe composta da Maria Grazia Giorgi, Gionata Gatticchi, Letizia Guerri, Massimo Minciotti, Roberto Brunelli, Mauro Mariangeli, Federico Bevignani, Rodolfo Braccalenti (Pd), Luciano Bacchetta, Riccardo Carletti, Benedetta Calagreti, Luigi Gennari (Socialisti), Michela Botteghi, Claudio Serafini, Fabio Bellucci (Luca Secondi Sindaco). All'opposizione andrebbero Cesare Sassolini (Forza Italia), Andrea Lignani Marchesani, Elda Rossi (Fratelli d'Italia), Emanuela Arcaleni (Castello Cambia), Luciana Bassini, Filippo Schiattelli (Unione Civica Tiferno), Valerio Mancini, Giorgio Baglioni (Lega), Roberto Marinelli (Roberto Marinelli Sindaco).

Walter Rondoni

