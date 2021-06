IL BILANCIO

CITTÀ DI CASTELLO Boom di presenze, italiane e straniere, a Only Wine Festival.

«Successo straordinario di una formula inedita che si è rivelata vincente per la novità delle proposte e lo scenario del parco di Palazzo Vitelli a Sant'Egidio, Città di Castello ha fatto da apripista a livello nazionale nel settore delle eccellenze enologiche e tenuto a battesimo la ripartenza del comparto dei giovani produttori e delle piccole cantine», commentano il sindaco Luciano Bacchetta e l'assessore Riccardo Carletti.

Molto apprezzato dagli operatori lo stand dell'Agenzia Dogane e Monopoli che ha fornito chiarimenti in tema di accise considerata la peculiarità fiscale del vino e informazioni sulla quotidiana attività di Adm. Fondamentale la sinergia con Regione Umbria, assessorato all'agricoltura, vice presidente della Giunta Roberto Morroni, Gal Alta Umbria e delegazione tifernate dell'Associazione italiana sommelier.

Ringraziamenti non rituali a Fabio Nisi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello, che ha messo a disposizione il parco, il loggiato ed alcuni locali a piano terra di Palazzo Vitelli a Sant'Egidio. Tiziana Croci, delegata Ais Umbria, ha rimarcato l'impegno dell'intero staff, in particolare dei sommelier tifernati per disponibilità e professionalità. «Grazie a tutti i miei ragazzi»: Lorella Forti, Raffaele Rosi, Bruno Fabbri, Gabriella Guerrieri, Lorena Casini, Enzo Cozzari, Daniele Stocchi, Ermanno Pareggiani, Luca Buco, Rina Guerri, Stefania Capaccioni, Giorgia Feligioni, Daniela Bianchini, Manuel Tucci, Emiliano Giornelli, Lia Lucaccioni, Luca Aureli.

W. Rond.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA Martedì 22 Giugno 2021, 05:01