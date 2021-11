Giovedì 11 Novembre 2021, 05:01

LA PROTESTA

CITTÀ DI CASTELLO Ogni giorno un'avventura. Protagonisti e vittime loro malgrado ragazzi che abitano a Città di Castello ed hanno scelto di frequentare istituiti superiori di Arezzo. Una cinquantina di chilometri, meno di un'ora di pullman. «Sapevamo che c'era una rete di mezzi pubblici che avrebbero potuto accompagnare i nostri figli da casa a scuola in tutta tranquillità», spiega Giovanna Rossi, una figlia iscritta in un liceo. Invece si ritrovano dentro un «vero e proprio incubo» che comincia dall'acquisto dei titoli di viaggio. «I biglietti si trovano a San Giustino, Lama o Sansepolcro, nel comune tifernate è quasi impossibile reperirli».

Così nei giorni più duri del lockdown, quando era vietato uscire dal comune di residenza, i genitori hanno dovuto organizzare delle staffette ed incontrarsi al confine per ricevere gli agognati tagliandi. «Mi sono sentita uno spacciatore», geme una mamma che quell'ostacolo ha dovuto affrontarlo.

«Spesso, per una ragione oscura il biglietto non può essere obliterato nel pullman, ma l'utente deve annullarlo con la penna una volta salito a bordo», racconta Rossi. E se la validazione non è ben leggibile perché la biro non funziona fiocca la multa. E' accaduto, purtroppo. «Per arrivare a destinazione, a casa o a scuola, i nostri figli devono scendere a Le Ville, frazione del comune di Monterchi, ed aspettare la coincidenza, ma il più delle volte il bus che arriva è pieno ed il viaggio è in piedi alla faccia del distanziamento, delle regole anti contagio, del rispetto della sicurezza stradale», la testimonianza. «A volte il pullman letteralmente non passa ed un gruppo di pendolari minorenni rimane a piedi così noi genitori dobbiamo armarci di santa pazienza, liberarci, chiedere ore di permesso per andare a prenderli».

Oltre al danno la beffa per quei genitori che hanno pagato 630 euro di abbonamento a BusItalia «per avere un disservizio». Non tacendo che «spesso i nostri figli sono trattati a male parole da alcuni autisti che dovrebbero prendersi carico di loro».

Walter Rondoni

