IL NODO

CITTÀ DI CASTELLO Incontro tra sindacati e amministrazione comunale sull'incidenza della pandemia nel bilancio e nei servizi dell'ente. L'assessore Vincenzo Tofanelli ha informato le organizzazioni dei lavoratori che nel consuntivo 2020 pesano in modo significativo le varie azioni effettuate per mitigare gli effetti negativi del Covid 19 specie su alcune categorie del commercio-alberghiero e dell'artigianato. Invariate addizionali, Tari, tasse e tariffe a partire dai permessi a costruire. L'assessore Luciana Bassini ha evidenziato l'erogazione di 328 buoni spesa per un importo complessivo di poco inferiore ai 100mila euro, mentre dagli otto comuni del comprensorio sono arrivate 516 richieste per computer da utilizzare nella didattica a distanza. Delle 494 domande ammesse, solo 74 risultano assolte per la scarsità di fondi. E' in corso la ricerca di ulteriori risorse per tutti i buoni. Rimborsate, infine, 41mila euro di Tassa rifiuti a 280 famiglie. Maurizio Maurizi (Cgil), Antonello Paccavia (Cisl), Sandro Belletti e Bruno Allegria (Uil), Patrizia Venturini (Spi Cgil) hanno chiesto di bloccare tasse e tariffe per l'anno in corso, di implementare la mobilità sostenibile, di spingere la raccolta differenziata dei rifiuti anche attraverso incentivi o sconti a chi vi partecipa più attivamente. Relativamente al Lascito Mariani, hanno insistito per il recupero dell'ex ospedale in maniera da farne la Casa della Salute. Quanto alla fiscalità sollecitata la progressività dell'Irpef.

W. Rond.

© RIPRODUZIONE RISERVATA