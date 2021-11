Sabato 6 Novembre 2021, 05:01

L'OPERA

CITTÀ DI CASTELLO L'Associazione il Mosaico cambia pelle. Diventa il Mosaico 2.0 e nel nuovo logo i tasselli, che simboleggiano il lavoro, anche un po' visionario, richiamano il cretto di un tifernate illustre, Alberto Burri. Conosciuto come Cretto di Gibellina, è un'opera di land art realizzata dal Maestro nel luogo in cui sorgeva la città siciliana distrutta completamente dal terremoto del Belice. Espressione della voglia di rinascita e di impegno che anima il gruppo costituito da Carlo Reali cinque anni fa ed oggi guidato da Annalisa Costa, affiancata, su indicazione del nuovo direttivo, dal vice presidente Francesco Marconi. Segretario è Luca Aureli. Cospicua la presenza femminile, tanti i volti nuovi ed i giovani. Inoltrata la richiesta di iscrizione all'Albo delle associazioni comunali, entro la fine dell'anno sarà pronto lo statuto. Intanto, è iniziata la creazione degli apporti social a cominciare dalla pagina Facebook il Mosaico 2.0 per una più facile comunicazione con la città. Tra gli obiettivi a breve termine l'impegno a far sì che le amministrazioni locali della regione possano adottare i Peba, i Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, per dare risposte immediate a quanti vivono il disagio della disabilità motoria. Senza accantonare il trasporto locale, oggetto nei mesi scorsi di una risoluzione su Fcu arrivata in consiglio regionale.

W. Rond.