23 Maggio 2021

ATTO D'AMORE

CITTÀ DI CASTELLO Effettuato con successo all'ospedale di Città di Castello un prelievo multiorgano su una paziente, di 46 anni. Una mamma le cui condizioni erano tali da garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla norma. Coinvolto il Centro regionale Trapianti, diretto dal dottor Atanassios Dovas, le complesse e delicate fasi valutative si sono concluse con il prelievo del fegato da parte del Policlinico di Milano, di un rene da un'equipe dell'ospedale di Ancona, delle cornee da inviare alla Banca dei tessuti della Regione Marche. Quest'ultimo espianto l'ha effettuato l'unità operativa di oculistica dell'ospedale tifernate. Nello svolgimento dei vari passaggi si è resa necessaria un'azione coordinata e sinergica di diversi soggetti che a livello nazionale, regionale e locale hanno collaborato in maniera rapida ed efficace per favorire la buona riuscita dell'operazione. Subito dopo l'attivazione il Collegio medico, nella giornata di venerdì, i familiari hanno fornito il consenso a procedere. La direzione dell'ospedale ha espresso sincere condoglianze ai parenti della donna, al marito, camionista, ai figli, tre femmine e due maschi, insieme ad un sentito ringraziamento per l'assenso al prelievo che consente ad altre persone di poter sperare. Uno dei familiari della donatrice, di origini marocchine, citando il Corano, ha spiegato: «Chi salva la vita di una persona è come se avesse salvato tutta l'umanità». Per il sindaco Bacchetta, che ha avuto parole di vicinanza ai congiunti, «una notizia che commuove e testimonia la straordinaria umanità delle persone al di là delle etnie e del credo religioso, un gesto bellissimo di straordinario altruismo, conferma della solidarietà e del desiderio di salvare vite umane che ci spinge ad andare avanti su questa strada».

Walter Rondoni