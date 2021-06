Giovedì 24 Giugno 2021, 05:01

L'INIZIATIVA

CITTÀ DI CASTELLO Casa della salute, già mille le firme messe insieme dai sindacati. E' partita di slancio la petizione promossa da Cgil, Cisl, Uil Altotevere, insieme alle rispettive organizzazioni dei pensionati, per chiedere la realizzazione questa struttura sanitaria di prossimità negli spazi dell'ex ospedale, attualmente abbandonati. «Dopo i primi banchetti nelle piazze in occasione dei mercati di Città di Castello, Umbertide, Lama e San Giustino, la campagna proseguirà nei prossimi giorni di giugno, poi ci sarà un'ulteriore accelerazione con una giornata speciale, in programma giovedì 8 luglio nelle vicinanze dell'ospedale, dei centri commerciali, dei centri sociali», informano i responsabili di zona Fabrizio Fratini, Antonello Paccavia, Sandro Belletti. «A settembre, infine, tutte le firme verranno consegnate al presidente del Consiglio regionale». Cgil, Cisl, Uil sottolineano che «tanti sindaci e amministratori pubblici hanno aderito alla raccolta» a dimostrazione che «difendere e potenziare la sanità pubblica, a partire da quella territoriale, è un obiettivo largamente condiviso». Obiettivo tra quelli alla base della manifestazione unitaria nazionale di sabato prossimo, alla quale l'Alta Umbria parteciperà con pullman organizzati dai sindacati (fermate a Gubbio, Umbertide, Città di Castello) che raggiungeranno Firenze.

W. Rond.