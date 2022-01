Domenica 23 Gennaio 2022, 05:03

I NOSTRI SOLDI

CITTÀ DI CASTELLO Mense scolastiche meno care. L'amministrazione comunale verserà alle famiglie dei 1.682 bambini che usufruiscono del servizio pasti i 44mila euro erogati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali, insieme al Ministero dell'istruzione, università e ricerca, per premiare la scelta di adottare un menù completamente biologico.

Il taglio è di 16 centesimi al giorno per l'intero anno scolastico, quindi ogni buono pasto costerà 3,64 euro anziché 3,80. Ovviamente le risorse verranno suddivise in proporzione alle volte che si mangia a scuola. Le somme verranno accreditate nel borsellino elettronico sulla sezione Pinguino web del portale istituzionale: www.comune.cittadicastello.pg.it. In Umbria, solo Perugia, insieme a Città di Castello, beneficia del trasferimento dalla Giunta regionale nell'ambito della ripartizione del fondo nazionale destinato alla ristorazione scolastica che ha ricevuto la certificazione ministeriale bio. Complessivamente, nell'ultimo biennio l'ente locale ha redistribuito poco meno 100mila euro provenienti da quel capitolo di finanziamento, istituito per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio, per realizzare iniziative di informazione, di promozione e di accompagnamento alla ristorazione scolastica.

«Investiamo nel benessere, nella crescita e nel futuro dei nostri studenti, a partire dai più piccoli, e restituiamo agli interessati i risultati delle buone pratiche che adottiamo», sottolinea Letizia Guerri, assessore alle politiche scolastiche. «Come amministrazione era doveroso condividere con i cittadini che usufruiscono delle mense scolastiche un riconoscimento che gratifica la scelta di puntare sulla qualità di prodotti sani ed a chilometri zero». L'impiego di prodotti certificati e sostenibili non è una novità a Città di Castello dove in tempi non sospetti sono state introdotte, tra le altre, forme di tracciabilità e l'impiego di prodotti ortofrutticoli da agricoltura sociale.

Walter Rondoni