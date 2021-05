7 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







STRADE SICURE

CITTÀ DI CASTELLO Non basta il casco serve anche la testa. È l'appello lanciato attraverso cartelli lungo la strada regionale 257, conosciuta come Apecchiese, arteria di collegamento fra l'Altotevere e la valle del Metauro, apprezzata e frequentata durante i mesi estivi dai motociclisti. Conclusi gli interventi di straordinaria manutenzione, la Provincia di Perugia ha intrapreso iniziative per sensibilizzare l'utenza al congruo utilizzo di quel nastro d'asfalto, spesso teatro di incidenti anche mortali. In particolare, invita al rispetto dei limiti di velocità e della segnaletica nel suo complesso, incoraggiando il transito in sicurezza anche in considerazione del grande valore turistico e paesaggistico dell'Apecchiese. A tale scopo, sul versante umbro, ma anche su quello marchigiano, sono comparse due tabelle bifacciali che sollecitano alla prudenza, in particolare guidando una due ruote. Una, sulla destra, in località Belvedere, l'altra, sulla sinistra, al confine con la provincia di Pesaro Urbino. L'intervento ha portato anche alla sostituzione della segnaletica turistica e di territorio del valico di Bocca Serriola, ormai fatiscente.

La strada in questione, lunga 53 chilometri, collega Città di Castello ad Acqualagna, passando per Apecchio e Piobbico, nelle Marche. Una strada molto transitata, autentico paradiso dei centauri perché caratterizzata da una gran numero di curve, 141 rilevate e rese note dai tecnici, cui si aggiungono 12 rettifili alcuni dei quali in semi curva.

W. Rond.