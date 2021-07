Domenica 25 Luglio 2021, 05:02

VERSO IL VOTO

CITTA' DI CASTELLO Potrebbe essere Luciana Bassini, assessore alle politiche sociali uscente, la ciambella di salvataggio della coalizione di centrosinistra a rischio naufragio dopo le bocciature di Luca Secondi come candidato sindaco per le amministrative.

Indipendente, gradita a sinistra, capace di attrarre consensi anche nel centrodestra. Potrebbe essere tra «profili e personalità che rispondono ai criteri di rappresentatività di tutte le forze in campo, e già condivisi in diversi incontri» che per M5s, Castello Cambia, La Sinistra, Europa Verde servirebbe a superare «la scelta divisiva (di Secondi - ndr) la cui conseguenza sarebbe la rottura del dialogo, non per nostra responsabilità».

Qualora saltasse l'accordo, avvertono, «ci riteniamo liberi di proseguire il nostro percorso di progetto per una nuova stagione politica, sciolti da qualsiasi vincolo». Non ci sta nemmeno Civici X Città di Castello, pronto, nel prossimo incontro di coalizione, a formalizzare una «propria candidatura a sindaco per le prossime elezioni comunali che ha i requisiti di legare il passato ed il futuro amministrativo della città». Per Claudio Serafini, Circolo Azione, invece, Secondi è «in grado di proseguire un percorso virtuoso, efficace, certamente migliorabile per presentarsi uniti al cospetto degli elettori». Secondo Emanuela Mori, Italia Viva, la candidatura Secondi «rappresenta un rinnovamento nella continuità del buon governo».

W. Rond.

