Martedì 14 Settembre 2021, 05:01

CITTÀ DI CASTELLO Luciana Bassini perde una stampella nella corsa alle amministrative del 3 e 4 ottobre. Il Tar dell'Umbria ha respinto l'istanza di riammissione di Civici per Città di Castello, la lista del consigliere regionale Andrea Fora. La Commissione elettorale l'aveva esclusa per la mancata presentazione di un documento di Victorita Pricop, arrivato dalla Romania, Paese d'origine della donna, fuori tempo massimo. Mentre l'avvocato Giuseppe Caforio prepara ricorso al Consiglio di Stato, Luciana Bassini tira avanti per la sua strada. «Continuo a fare campagna elettorale in serenità e tranquillità come abbiamo fatto finora, non ci fermeranno», commenta. Al momento la sua candidatura è sostenuta da Unione Civica Tiferno, M5s, Castello Cambia, Sinistra Civica Progressista. E fino alla sentenza d'appello, il fac-simile della scheda sul sito della Prefettura è semplicemente indicativo. Ufficiale il sorteggio riguardante la posizione dei candidati. In alto a sinistra Andrea Lignani Marchesani (Forza Italia, Castello Civica, Fratelli d'Italia), seguito in senso anti orario da Luciana Bassini, Roberto Marinelli (Autonomi e partite Iva, Roberto Marinelli Sindaco, Lega), Luca Secondi (Pd, Socialisti, La Sinistra per Castello, Luca Secondi Sindaco).

W. Rond.