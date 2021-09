Mercoledì 15 Settembre 2021, 05:01

LA PROTESTA

CITTà DI CASTELLO Ha bussato a porte, ha protocollato richieste. Ha avuto «rassicurazione pubblica da parte di alcuni consiglieri comunali che c'erano fondi disponibili per iniziare i lavori e che entro la fine di questa estate sarebbero stati messi in sicurezza i tre ponti pericolanti della nostra città». Che si tratti di mobilità pubblica o di mobilità ciclo pedonale Annalisa Costa, presidente del Comitato pendolari stufi, è sul pezzo. E siccome è convinzione diffusa che le elezioni riescono a sbloccare situazioni ferme da tempo, ecco l'idea di scrivere una lettera aperta «a tutti i candidati alle amministrative di ottobre per porre ancora una volta l'attenzione sulle pessime condizioni della passerella sul Tevere nella zona di Trestina-Promano». Obiettivo, «una celere risoluzione del problema». Quell'attraversamento sconnesso, dunque molto pericoloso, è utilizzato non solo da sportivi per le loro uscite di jogging, ma anche da semplici cittadini, grandi e piccoli. «A questo punto è necessario rivolgersi ai candidati delle prossime elezioni, vecchi ma soprattutto nuovi», spiega Costa. «La situazione sta degenerando, le condizioni di quel ponticello sono peggiorate», avverte. «Nonostante le transenne che dovrebbero impedirne l'uso, molte persone, a piedi o in bicicletta, non esitano a passare, incuranti del pericolo», testimonia. «Auspico un pronto intervento, almeno per evitare qualche spiacevole vicenda di cui certo non abbiamo bisogno». E con l'estate ormai agli sgoccioli, punzecchia: «Le promesse sono ancora una volta disattese, sembra alquanto improbabile che in una settimana tutto si possa risolvere».

Walter Rondoni