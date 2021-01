IL SIMBOLO

CITTA' DI CASTELLO Per secoli è stata l'unica finestra con il mondo esterno, con i volti e le voci dei fedeli e delle persone. Le restrizioni ed i protocolli anti Covid 19, per la prima volta nella storia del convento della Congregazione delle Cappuccine ne hanno imposto la chiusura con un pannello di legno.

Adesso, dopo mesi fuori servizio, la storica ruota del Monastero di clausura di Santa Veronica Giuliani riapre i battenti per il passaggio di oggetti attraverso necessari ed inevitabili accorgimenti tecnici. La pandemia ha reso pericoloso l'ascolto attraverso la ruota in quanto è necessario accostare la bocca molto vicino alla parte mobile che, girata, rischia di trasmettere il virus all'interno del convento. Per ovviare, le suore hanno innovato la tradizione, realizzando in portineria uno sportello con grata in ferro e plexiglas. In tal modo è possibile incontrare chi bussa e vederlo in faccia.

Se invece c'è necessità di ricevere un pacchetto, una calamita serve a rimuove il pannello. «Se per qualche mese la tradizione della ruota si è dovuta interrompere la badessa madre Giovanna e le altre sorelle hanno optato per una comunicazione più visiva: una porta con una piccola finestra che permette il dialogo e lo sguardo», precisa Angelica Lombardo, presidente Associazione Le rose di Gerico e stretta collaboratrice delle suore. «Oggi la ruota viene riaperta anche se solo per il passaggio di oggetti, ma finalmente torna ad essere segno e porta di speranza».

