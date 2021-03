26 Marzo 2021

LA NOVITÀ

CITTÀ DI CASTELLO Parla delle più recenti frontiere del marketing la prima tesi discussa on line dalla Biblioteca Carducci. Qui, ieri mattina, il tifernate Giulio Verini è diventato dottore magistrale in Marketing e mercati globali all'università Bicocca di Milano con la tesi Realtà aumentata e virtuale, nuovi strumenti immersivi per l'esperienza del consumatore nel settore fashion. Nella Sala Conferenze, sede della discussione, hanno assistito dieci parenti, in base al protocollo di sicurezza per questa modalità «che sta già registrando tante domande da studenti dell'Università di Perugia», rivela l'assessore Vincenzo Tofanelli. Comprensibile l'emozione per genitori, sorella, congiunti e per Giulio, impegnato dalla mattina nelle prove del collegamento. «Ho colto subito l'opportunità perché trasmette una certa ufficialità al traguardo, un poco di normalità e di partecipazione, discutere la tesi in un ambiente prestigioso come la biblioteca è un modo per coinvolgere in maniera più ufficiale i genitori che mi hanno sostenuto in questa esperienza universitaria, credo sia una gratificazione anche per loro», il commento a caldo. «Laurearsi a pochi passi dalla tabaccheria di mio padre, mia madre, dei miei nonni Vinicio e Luigina e prima ancora dei miei bisnonni è stata una pura casualità del destino, comunque non toglie un certo fascino perché l'impegno più significativo della mia famiglia si è sempre svolto nel quartiere San Giacomo». Le più sentite congratulazioni «a nome mio e della Lega per questo importante traguardo» sono arrivate dal consigliere comunale Giorgio Baglioni, «felice di aver contribuito con la nostra proposta a rendere speciale un giorno così importante».

W. Rond.