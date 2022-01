Domenica 16 Gennaio 2022, 05:04

CITTA' DI CASTELLO Acrobati e spudorati i ladri che l'altra sera hanno colpito al quarto piano di un condominio di via del Polacchino. Probabilmente, hanno raggiunto l'obiettivo scalando le terrazze o la tubatura delle grondaie. Quindi hanno inscenato un copione messo in pratica tante volte. Raggiunto il balcone, hanno forzato una porta finestra e fatto irruzione nelle stanze in cerca di soldi, preziosi, oggetti di valore. Un lavoretto portato a termine in pochissimo tempo, sfruttando l'assenza dei proprietari, prima di allontanarsi, a quando sembra, dalle scale quasi fossero appena usciti da una visita di cortesia ad un amico.

Nel giro di qualche ora, sempre al quartiere La Tina, i malviventi (sempre gli stessi?) si sono introdotti un appartamento in via Abetone, stavolta al primo piano. Diverso il bersaglio, identico il modus operandi. Per le vittime dei furti l'amarezza, la frustrazione, il senso d'impotenza nel trovare l'abitazione a soqquadro ed il passaggio in caserma a denunciare l'accaduto. Già partite le indagini con i carabinieri avrebbero ascoltato i vicini dei derubati e starebbero acquisendo le immagini delle telecamere presenti nella zona.

Tra ottobre e novembre, nel periodo statisticamente più pericoloso, segnalazioni di raid a Umbertide, ma anche a Trestina. Nella centralissima via Parini, una famiglia, rincasando da una serata in pizzeria, aveva trovato la camera da letto sotto sopra e cassetti rovesciati alla ricerca di gioielli. A fine novembre, a Cerbara, due balordi scapparono a mani vuote perché si erano accorti di loro i padroni di casa, in quel momento a cena. Ma non solo in queste zone rimane altissima la guardia delle forze dell'ordine. Di recente, pattuglie delle stazioni carabinieri di Città di Castello, Citerna, San Giustino ed equipaggi del Radiomobile tifernate hanno passato al setaccio le frazioni di San Maiano, Cinquemiglia, Promano ed il vasto territorio attorno a Lama e Selci, in comune di San Giustino. Decine le persone e le macchine controllate.

