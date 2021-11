Martedì 30 Novembre 2021, 05:01

L'INIZIATIVA

CITTA' DI CASTELLO Sindaco e Giunta a casa dei tifernati per condividere le scelte dell'amministrazione, per alimentare il canale di dialogo sul futuro aperto in campagna elettorale. Al quartiere San Pio X è partita la serie di incontri che nelle settimane a venire proseguirà in tutto il territorio. «L'obiettivo è radicare scelte e progetti di governo sulla salda base della condivisione», spiega Luca Secondi. «L'attenzione sarà dedicata a questioni generali come sanità, lavoro, infrastrutture, ma anche alla condizione economico-sociale delle diverse realtà territoriali ed alla mappatura degli interventi ritenuti prioritari dai residenti», aggiunge. «Nell'ultima campagna elettorale la nostra comunità ha mostrato desiderio di partecipazione e voglia di dare il proprio contributo che meritano ascolto e disponibilità per cui teniamo fede all'impegno preso, i loro problemi nell'esercizio della responsabilità di governare che ci è stata affidata».

Il primo cittadino è arrivato alla sala polivalente del parco di San Pio X insieme ad alcuni assessori e consiglieri comunali, accolti dai componenti della società rionale che hanno donato alle amministratrici un mazzo di fiori. «Condividere con i tifernati le decisioni che saremo chiamati a prendere è la base per costruire una comunità coesa e solidale che non lascia indietro nessuno e che unisce le forze per raggiungere i propri obiettivi».

Dopo San Pio X «il prossimo appuntamento sarà a Promano», anticipa il sindaco, puntualizzando che «le assemblee pubbliche si svolgono nel rispetto delle disposizioni anti Covid 19 e verranno programmate compatibilmente con l'evolversi della situazione pandemica». Intanto, si è concluso l'insediamento delle commissioni consiliari. Programmazione economica, presidente Maria Grazia Giorgi (Pd), vice Riccardo Leveque (FdI). Assetto del territorio, presidente Massimo Minciotti (Pd), vice Valerio Mancini (Lega). Servizi, presidente Claudio Serafini (Lista Secondi Sindaco), vice Luciana Bassini (Unione Civica Tiferno). Affari istituzionali, presidente Alessandra Forini (Pd), vice Elda Rossi (FdI). Controllo e garanzia presidente Roberto Marinelli (Lista Marinelli Sindaco), vice Emanuela Arcaleni (Castello Cambia).

Walter Rondoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA