CITTA' DI CASTELLO Presidi sanitari e carburante per un valore complessivo di migliaia di euro. I finanzieri del comando provinciale di Perugia hanno devoluto al comitato tifernate della Croce Rossa Italiana supporti tra cui stampelle e carrozzelle, apparecchi elettromedicali e ben 180 litri di gasolio.

Gli articoli medico sanitari furono confiscati nel corso di un'indagine che stroncò una maxi truffa a livello nazionale messa in atto tramite una parafarmacia. L'operazione ricostruì il malaffare di una banda che lucrava sulla merce acquistata a prezzo agevolato in quanto da destinare a enti pubblici, come le Usl, per garantire l'assistenza ai malati.

Stampelle, carrozzine e tutto il resto furono poi vendute a privati. Sembra che nella circostanza gli inquirenti recuperarono anche in articoli privi dei documenti che ne attestassero la provenienza, cioè comperati a nero, evadendo tasse ed imposte. Il gasolio, invece, era stato oggetto di contrabbando. Adesso, i volontari della Cri forniranno i sanitari alle persone in difficoltà ed utilizzeranno il carburante per alimentare gruppi elettrogeni in caso di calamità o di emergenza. I prodotti, confiscati al termine di distinte operazioni investigative dalla Tenenza di Città di Castello, erano in attesa di essere distrutti ma, vista la loro qualità e l'utilizzabilità del gasolio, i militari hanno ritenuto opportuno proporre all'autorità giudiziaria il riutilizzo in beneficenza.

Ricevendo la donazione, Francesco Serafini, presidente della Cri cittadina, ha voluto esprimere il riconoscimento per l'impegno profuso dalle Fiamme Gialle a tutela della comunità locale con particolare riferimento al sostegno fornito in questo periodo di emergenza epidemiologica. Parole di ringraziamento anche per l'autorità giudiziaria che ha autorizzato la donazione. Un gesto encomiabile che riafferma la prerogativa di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza ed il suo costante impegno nella promozione di iniziative a carattere sociale.

