Lunedì 26 Luglio 2021, 05:00

IL PROGETTO

CITTÀ DI CASTELLO Aperto alla consultazione, allo studio, alla lettura dei quotidiani il chiostro della Biblioteca comunale Giosuè Carducci. L'Associazione Palazzo Vitelli a Sant'Egidio ha donato alcuni tavolini con sedute e poltroncine da collocare nel rispetto del distanziamento all'interno del chiostro di Palazzo Vitelli a San Giacomo. Sono a disposizione di cittadini che vogliono usufruire dei servizi della biblioteca, che vogliono «semplicemente incontrarsi, conversare in un ambiente bellissimo, abbracciati dall'atmosfera della cultura e dal fascino dei libri di carta», spiega l'assessore Vincenzo Tofanelli. «Invitiamo tutti, in special modo i giovani, a venire in biblioteca con gli amici nel tempo libero, questo contenitore è stato pensato per diventare un luogo di socialità». Su questo contenitore «l'amministrazione ha investito tantissimo destinandogli un palazzo rinascimentale nella convinzione che nella società della conoscenza la cultura abbia soprattutto una funzione fondamentale per la crescita», conclude Tofanelli.

«Dai promotori della Mostra del libro antico e della stampa antica non ci si poteva aspettare che un sostegno alla biblioteca», plaude Fabio Nisi, presidente dell'Associazione Palazzo Vitelli a Sant'Egidio. «I luoghi della cultura adesso hanno bisogno di riproporsi con forza come luoghi di aggregazione».

La Carducci è uno scrigno che mette a disposizione un patrimonio librario contemporaneo sempre aggiornato ed un Fondo antico di notevole pregio con incunaboli e Cinquecentine. Accanto a questa funzione di conservazione «è progettata per essere il punto di riferimento di tutti i cittadini ai quali si apre come spazio di incontro, conservazione, curiosità, formazione», specifica Giuliana Zerbato, dirigente del Settore cultura, insieme allo staff formato dalla coordinatrice Patrizia Montani e da Silvia Palazzi.

Walter Rondoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA