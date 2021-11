Mercoledì 3 Novembre 2021, 05:02

IL CONFRONTO

CITTA' DI CASTELLO Prima interrogazione della consiliatura sullo slittamento degli avvisi Tari. Riccardo Leveque, Andrea Lignani Marchesani, Elda Rossi, consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, chiedono al sindaco Luca Secondi quali sono le «motivazioni che hanno determinato il ritardo» e se il differimento dei tempi possa essere «ricollegato alla scadenza elettorale appena trascorsa». Il 30 giugno l'assemblea civica aveva approvato il piano economico, i parametri ed il regolamento per la riscossione della Tassa rifiuti. Come ricordano i tre esponenti di minoranza, stabilisce «la possibilità di suddivisione in tre rate dell'importo destinato ad ogni singola utenza» e che «gli impegni presi in sede di dibattito prevedevano la prima scadenza entro il mese di settembre» sulla base della «tempistica determinata annualmente da apposita delibera di Giunta». Ma a questo punto, fanno osservare Leveque, Lignani Marchesani e Rossi, «è di fatto impossibile la suddivisione in tre rate entro il 2021 a cadenza mensile». Certo la risposta non arriverà lunedì durante il consiglio comunale convocato alle 18. Fra gli adempimenti all'ordine del giorno della seduta, squisitamente tecnica, ci sono il giuramento del sindaco, l'elezione del presidente e del vice presidente, le comunicazioni del primo cittadino sulla composizione della Giunta. Per l'accesso in sala è obbligatorio il Green pass, la pubblicità della riunione è assicurata dalla diretta sul canale Youtube del Comune.

W. Rond.

