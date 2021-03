28 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







LA SCELTA

CITTA' DI CASTELLO Da ieri l'area verde della frazione di Titta che circonda la chiesa, la scuola ed alcune abitazioni porta il nome di Giuseppe Braccalenti. Sindacalista, consigliere comunale, impegnato nel comparto dell'agricoltura e dell'associazionismo. La richiesta venne promossa da Pro Loco, Circolo Acli Titta, Associazione Noi di Userna. «Nell'ultimo periodo della realizzazione purtroppo si ammalò», ricordano i figli Lorella e Rodolfo. «Ce ne prendemmo cura per accelerare e portare a compimento la sua volontà». Adesso quel sogno è realtà, la gente di Titta ha uno spazio aggregativo che favorisce la socializzazione e la libertà del gioco ad ogni età. «In momenti difficili come questo, giornate simili danno il senso vero della comunità, dell'appartenenza a valori autentici di solidarietà e di condivisione di interventi utili e significativi per tutti», sottolinea Luciano Bacchetta. Sindacalista Cgil,i impiegato al Consorzio Tabacchicoltori di San Secondo, Giuseppe Braccalenti già nei difficili Anni Cinquanta si era dedicato all'affermazione dei diritti dei lavoratori prima come dirigente della Feder-Terra poi da segretario della Camera del lavoro di Città di Castello e Gubbio, adoperandosi per l'apertura delle loro sedi. Diventato Responsabile dei Servizi, continuò a dare il suo appassionato contributo volontario anche da pensionato. Iscritto e militante nel Pci, nel Pds e Ds, fu consigliere comunale e presidente della Commissione assetto del territorio.

W. Rond.

© RIPRODUZIONE RISERVATA