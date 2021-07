Sabato 10 Luglio 2021, 05:01

SOLIDARIETA'

CITTA' DI CASTELLO Nell'ultimo quadriennio un tifernate su tre ha dato il consenso alla donazione di organi post mortem richiedendo o rinnovando la carta d'identità elettronica. L'Aido cittadino rilancia il suo messaggio di vita con un nuovo consiglio direttivo giovane, guidato da Benedetta Calagreti e composto quasi interamente da donne: Eva Picchi, Francesca Massi, Margherita Petri, Alice Gianfranceschi oltre a Benedetto Paolucci, il vice presidente. Obiettivo, aumentare la consapevolezza della collettività sull'importanza della scelta di donare gli organi anche grazie ad esempi di sensibilità ed altruismo come quelli di Kadija e Jaafer Fekkak. Di origine maghrebina nel maggio scorso diedero il loro consenso all'espianto multi organo sulla loro congiunta di 46 anni, madre di cinque figli. «Mia cognata era una persona di cuore, veramente disponibile, se fosse stata viva avrebbe deciso di fare come abbiamo scelto, quindi per noi è stato un onore poter aiutare tante persone», spiega Kadija Fekkak anche a nome del fratello. Alla donna vennero prelevati all'ospedale di Città di Castello fegato (dal policlinico di Milano), un rene (dall'equipe dell'ospedale di Ancona), le cornee (dall'unità operativa dell'oculistica, poi inviate alla Banca dei tessuti delle Marche). Nei prossimi giorni Kadija si presenterà ai Servizi Demografici per richiedere la carta d'identità elettronica e dare il proprio assenso alla donazione.

W. Rond.

