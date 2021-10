Lunedì 25 Ottobre 2021, 05:01

IL PROGETTO

CITTÀ DI CASTELLO Insieme per esplorare strategie della ripartenza post pandemica. Da qui nasce l'evento Fare insieme è fare in grande, iniziativa di Gruppo DigiTouch, Cloud Marketing Company quotata sul mercato Aim Italia, e Ceramiche Noi, eccellenza artigianale del made in Italy specializzata in suppellettili da tavola. Molti gli argomenti che verranno trattati domani dalle 10,30 nella sala del consiglio comunale. Sviluppo di nuovi modelli di business che possano innescare trasformazioni culturali; approccio orientato ad interazioni efficaci e valoriali nel mondo fisico e digitale; valorizzazione di asset e competenze tecnologiche con un focus di attività di ricerca e sviluppo.

Nell'autunno 2019 il Gruppo DigiTouch ha deciso di mettere a disposizione le proprie competenze in ambito marketing, tecnologico, e-commerce e le proprie risorse per sviluppare il sito web di Ceramiche Noi sostenendola nel lancio della comunicazione in Italia e nel mondo. «Sono fortemente convinta che l'unione crei valore, in particolare l'unione di chi è spinto dagli stessi valori, dagli stessi obiettivi, cioè ripartire in modo nuovo, innovativo, sostenibile», spiega Benedetta Parziale, direttore risorse umane, organizzazione, responsabile Csr di DigiTouch. «Abbiamo provato sulla nostra pelle quello che significa non sapere cosa riserva il destino, oggi siamo qui e nonostante tutto e tutti vogliamo restarci, questa iniziativa vuol dare un segnale di speranza, vuole testimoniare che anche dopo un grande stop può esserci di nuovo la marcia, forse anche più forte di prima», commenta Marco Brozzi, presidente Ceramiche Noi. La tavola rotonda realizzata in collaborazione con Confimi Industria, Legacoop Umbria, Comune di Città di Castello vuole essere un momento di confronto per offrire spunti concreti e riflessioni sulle strategie più efficaci da mettere in atto per la ripartenza.

Walter Rondoni