4 Maggio 2021

LA STORIA

CITTÀ DI CASTELLO Prezioso incunabolo di Cicerone nel Fondo antico della biblioteca. Con questo ne esistono appena dieci copie in tutto il mondo. L'ultima tesi on line discussa nella sala conferenze dellaGiosuè Carducci, dedicata proprio alla storia della biblioteca, ha portato alla luce tre incunaboli e sette cinquecentine finora non catalogate.

Tra queste un incunabolo delle Orazioni di Cicerone, risalente alla seconda metà del Quattrocento, ed un volume del 1491 curato da Angelo da Tiferno,uno dei più grandi umanisti della città. Novità emerse nella tesi Incunaboli e cinquecentine della Biblioteca comunale di Città di Castello di Giulio Pasqui, tifernate doc, laureato con 110 e lode in Scienze archivistiche e biblioteconomiche all'università di Firenze, grazie ad un lavoro di ricerca nell'archivio storico a Palazzo Vitelli a San Giacomo, compiuto praticamente in solitudine l'anno scorso, in pieno lockdown. La tesi, relatrice Maria Enrica Vadalà, correlatore esterno Graziano Ruffini, è solo «il primo passo di una ricostruzione più ampia e profonda che gli stessi docenti della commissione di laurea hanno auspicato per l'importanza degli elementi emersi e per gli interessanti sviluppi che potrebbero tracciare la storia di volumi rarissimi» dichiara l'assessore Vincenzo Tofanelli. «Su Fondo antico ed archivio storico c'è un nuovo interesse di tecnici e studenti mentre è imminente il trasferimento dell'attuale sede e la valutazione su un eventuale sito definitivo che tenga insieme tutto il patrimonio conservato a Città di Castello», rivela. «Approfondendo lo studio su incunaboli e cinquecentine ho scoperto anche testi legali, diritto canonico e civile», aggiunge Giulio Pasqui.

W. Rond.

