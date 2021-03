30 Marzo 2021

I CONTROLLI

CITTA' DI CASTELLO Anche un falò per scaldare un incontro fra amici. Nella tarda serata di domenica il Radiomobile della Compagnia carabinieri di Città di Castello ha proceduto a carico di otto giovanissimi italiani, tifernati, tra i 15 ed i 17 anni, che si erano dati appuntamento vicino al laghetto in località Montione, accendendo un piccolo fuoco per passare qualche momento in allegria sotto le stelle. I minori, dopo l'identificazione, sono stati invitati a tornare a casa. Nei prossimi giorni, alla presenza dei genitori, verranno loro contestate le contravvenzioni per il mancato rispetto del distanziamento. Stessa sanzione per due uomini e due donne, tra i 40 ed i 42 anni, residenti a San Giustino sorpresi sabato dai militari della stazione locale nel bel mezzo di un aperitivo di gruppo a base di prosecco organizzato nel piazzale davanti all'abitazione di uno dei quattro, profittando del pomeriggio di sole e delle temperature miti. I carabinieri di Umbertide hanno multato una donna di 34 anni ed un uomo 26enne, di Gubbio. Controllati a bordo di un'auto non hanno saputo fornire un giustificato motivo sulla loro presenza a Badia di Montecorona. Nelle stesse ore sanzionato l'assembramento di quattro uomini, dai 56 ai 61 anni, umbertidesi, che si erano ritrovati nelle panchine non lontane da un bar del centro per consumare alcolici. Comportamenti in violazione delle norme anti contagio, infine, hanno ispirato l'interrogazione a risposta scritta ed orale presentata in consiglio comunale da Marcello Rigucci, del Gruppo Misto. «Nella giornata di sabato il parco delle Graticole era occupato da diversi giovani, diversi erano seduti su una panchina in maniera affabile, altri, circa sei, giocavano nel campetto di calcio».

W. Rond.

