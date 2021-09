Lunedì 20 Settembre 2021, 05:01

CITTÀ DI CASTELLO Incidente mortale all'incrocio tra via Francesco Ferrer, viale Raffaele De Cesare, via Fulgenzio Fabrizi. Intorno alle 9 di ieri nello scontro con una Fiat Panda ha perso la vita Iliana Lucaccioni, 69 anni, sposata con figli, nativa di Pietralunga, residente in via Martiri della Libertà.

Sul posto un'ambulanza del 118 (i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso della poveretta), il medico legale, un equipaggio di carabinieri del Radiomobile, due pattuglie della Polizia Municipale per la regolazione del traffico ed i rilievi di legge. Ma anche per accertare l'eventuale coinvolgimento di altri mezzi. Sulla base di una prima ricostruzione, la donna in sella alla propria bicicletta stava procedendo da via Ferrer verso via Fabrizi. L'utilitaria percorreva viale De Cesare in direzione centro-zona Madonna del Latte.

Al volante un ragazzo arrivato a Città di Castello dalla provincia di Modena per frequentare un corso professionale. Profittando della giornata festiva stava andando in palestra. La pensionata sarebbe spirata sul colpo, battendo contro il parabrezza della macchina, in corrispondenza del montante sinistro. La salma, composta all'obitorio, è a disposizione del magistrato. Negativi gli esami per verificare l'assunzione di alcol o sostanze da parte dell'automobilista, al quale è stata ritirata la patente. L'incidente ha funestato una domenica resa speciale, per i tifernati, dalla messa solenne celebrata nel pomeriggio a San Domenico dal vescovo monsignor Domenico Cancian e dal cardinale Gualtiero Bassetti per il ringraziamento della canonizzazione della Santa Margherita da Città di Castello.

