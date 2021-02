PUBBLICO IMPIEGO

CITTÀ DI CASTELLO Diploma di scuola secondaria di secondo grado, conoscenze informatiche di base, inglese A2. Età media 35-36 anni. È il profilo dei 1177 candidati, di cui 449 tifernati, in lizza per cinque posti da Istruttore amministrativo a concorso al Comune di Città di Castello. Stipendio sui 1300 euro netti al mese. I termini per la domanda di iscrizione sono scaduti a fine gennaio. Ed è già iniziato il conto alla rovescia. «Abbiamo intenzione di svolgere la preselettiva alle prove tra maggio e giugno, quando la campagna vaccinale avrà fatto parte del suo corso e la bella stagione attenuerà l'impatto dei contagi», anticipa l'assessore Luciana Bassini. La selezione sarà articolata in una prova scritta-teorica su argomenti compresi nel programma d'esame ed una prova scritta-pratica sulla redazione di uno o più schemi di atti amministrativi. Infine, un colloquio volto ad accertare le conoscenze, le competenze tecnico-professionali, il possesso dei requisiti attitudinali propri della posizione da ricoprire. Quali le materie? Diritto costituzionale, amministrativo, degli enti locali; contabilità degli enti locali; diritto civile e penale della pubblica amministrazione; diritti e doveri, codice di comportamento del dipendente pubblico; anticorruzione e trasparenza; privacy e sicurezza sul lavoro. «Abbiamo deciso di andare avanti con il concorso perché l'ente deve essere efficiente e poter contare sulle risorse umane necessarie davanti alle sfide attuali della pandemia ed a quelle future, che forse mettono ancora più paura per la loro complessità», spiega Bassini.

Walter Rondoni

