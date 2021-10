Domenica 24 Ottobre 2021, 05:02

IL PROBLEMA

CITTA' DI CASTELLO «Nei prossimi giorni effettuerò un sopralluogo all'ospedale per incontrare i responsabili della Usl Umbria1, ritengo non più procrastinabile la manutenzione straordinaria del parcheggio che è stata già finanziata ed appaltata». Luca Secondi ritiene «doveroso intervenire in maniera immediata per fare in modo che il rifacimento delle strade e dei posteggi dell'area partano al più presto».

Sarà uno dei primi interventi da sindaco nella convinzione che «gli impegni assunti nei confronti della collettività da parte dei responsabili dell'azienda sanitaria (competente sui lavori - ndr) vengano rispettati». Intanto, Secondi indica la strada, impegnandosi ad «assicurare che la macchina amministrativa sia in grado di funzionare al meglio per offrire risposte celeri e di qualità».

Annuncia «una nuova stagione di concorsi per il reclutamento delle professionalità necessarie a settori strategici per il governo della città come l'edilizia e lo sviluppo economico, ma anche una riorganizzazione interna finalizzata a garantire l'efficacia dell'azione amministrativa». Inizia qui un «percorso che mi responsabilizza molto e che mi motiva a dare il meglio di me, sentendo di dover ringraziare i miei genitori che mi sono stati sempre vicini e mi hanno portato fin qui, insegnandomi i veri valori della vita, insieme all'importanza dello studio, del lavoro, dei sacrifici». Adesso manca la Giunta, nella quale molti vedono due fra Maria Grazia Giorgi, Gionata Gatticchi, Letizia Guerri, Mauro Mariangeli per il Pd, il socialista Riccardo Carletti (ma non sono fuori Benedetta Calagreti, Luigi Gennari, Loriana Grasselli), Michela Botteghi, lista Luca Secondi Sindaco, Mauro Alcherigi, La Sinistra.

Walter Rondoni

