22 Marzo 2021

IL CASO

CITTA' DI CASTELLO Giro di vite sui controlli anti assembramento. Si passa alla fase operativa all'indomani della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Armando Gradone, da cui è partito l'input per un più stringente contrasto ai comportamenti fuori dalle norme. «La circolazione delle persone continua ad essere notevole, ma siamo in una fase di passaggio alla vaccinazione di massa dov'è fondamentale il rispetto delle prescrizioni», puntualizzano il sindaco Luciano Bacchetta e l'assessore Michela Botteghi, riferendosi alle «continue segnalazioni di violazione delle regole, specie da parte di cittadini di certe fasce d'età». Giovani, sembra di capire, nonostante il riserbo. «Proprio per questo le forze dell'ordine aumenteranno i controlli mettendo in pratica le indicazioni della Prefettura di Perugia», annunciano Bacchetta e Botteghi. «La Polizia Municipale lavorerà in collaborazione con gli altri Corpi impegnati nella tutela della legge, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del distanziamento interpersonale nei luoghi pubblici», avvertono. «Osservare le regole è una doverosa assunzione di responsabilità per ciascuno di noi, significa portare rispetto al lavoro di tutti gli organi di polizia che da oltre un anno sono in prima linea nell'interesse della collettività», concludono. Inizia da qui una settimana all'insegna di restrizioni importanti a Città di Castello ed in Altotevere per le percentuali di contagio «ancora alte» registrate dall'Usl Umbria 1. Anche se, rende noto il sindaco, «per il terzo giorno consecutivo abbiamo avuto più casi di guarigioni, 17, che di positività, 14». Walter Rondoni

