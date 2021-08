Lunedì 30 Agosto 2021, 05:01

L'EVENTO

CITTÀ DI CASTELLO Festival delle Nazioni in trasferta a Cascia. Lo fa con un concerto del Trio Quartocolore, composto da Gabriele Savarese, chitarra e violino, Pietro Horvath, violoncello e contrabbasso, e Francesco Furlanich, fisarmonica, che si esibirà alle 18 in Piazzale San Francesco. È un progetto speciale nell'ambito delle manifestazioni culturali regionale per la promozione dei territori nel cratere sismico. La scaletta propone i brani più popolari di Astor Piazzolla con due nuove composizioni, di cui una in prima esecuzione assoluta, dello stesso Furlanich ispirate alla figura del musicista e compositore argentino. Un repertorio affascinante, eseguito da interpreti di grande esperienza. Il Trio Quartocolore si qualifica per la professionalità dei suoi componenti. Tutti e tre di formazione classica, in questo percorso hanno fatto confluire la loro passione per jazz, tango, klezmer, folk. Ingresso libero.

A Città di Castello, invece, prosegue il programma degli eventi collaterali. Alle 21, in piazza Gabriotti spazio allo spettacolo Quando il buio illumina, a cura di Castello Danza. Intanto, sabato sera al concerto di Henning Kraggerud e Håvard Gimse insieme al presidente del Festival, Leonardo Salcerini, hanno assistito Johan Vibe, nuovo ambasciatore della Norvegia in Italia (si insedierà a settembre) e Knut-Are Sprauten Okstad, ministro consigliere. Ieri pomeriggio, nel Salone gotico del Museo Diocesano presentato Il segreto di donna Anna ultima fatica letteraria di Venanzio Nocchi.

W. Rond.