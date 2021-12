Martedì 21 Dicembre 2021, 05:01

LA QUESTIONE

CITTÀ DI CASTELLO Il distretto tabacchicolo: una filiera virtuosa da salvaguardare è il titolo dell'incontro in programma giovedì a mezzogiorno nella nuova piazza delle Tabacchine a Città di Castello ed organizzato dalla Fat (Fabbrica Autonoma Tabacchi), Tti (Trasformatori Tabacco Italia) e Opta (Organizzazione Produttori Tabacco). Per l'occasione sarà inaugurata la statua dedicata alle tabacchine, oltre a ripercorrere quindi il valore nel tempo del ruolo delle tabacchine e i primi 110 anni di storia della Fat.

All'incontro parteciperà il sindaco di Città di Castello Luca Secondi (in rappresentanza dei sindaci dei comuni tabacchicoli), il vescovo di Città di Castello Domenico Cancian e la sottosegretaria del Mise Anna Ascani insieme a Fabio Rossi (presidente Fat), Libero Valenti (presidente Opta), Franca Zanelli (tabacchina Tti), e i segretari dei sindacati di categoriaa (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil). L'obiettivo è ragionare sulle condizioni presenti e le prospettive future di un settore importante dell'agricoltura umbra. Le conclusioni affidate all'onorevole Filippo Gallinella (presidente della Commissione agricoltura della Camera dei deputati) e all'assessore alle politiche agricole della Regione Umbria Roberto Morroni.

