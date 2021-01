IL CASO

CITTÀ DI CASTELLO Le questioni relative al maxi pollaio di Petrelle da 29mila capi verranno approfondite in commissione. Lo ha stabilito il consiglio comunale nella seduta straordinaria nella quale sono stati affrontati gli aspetti urbanistici e ambientali del progetto e si è registrata una generale condivisione dell'esigenza di focalizzare ulteriormente valutazioni tecniche e politiche. Concluso il dibattito, il consigliere Marco Gasperi, Gruppo Misto, ha ritirato la sua mozione che chiedeva di «adottare in via cautelare interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l'evolversi dell'attività che presenta i caratteri di possibile pericolosità per l'effetto di esalazioni, scoli e rifiuti». L'assise ha recepito la proposta di un approfondimento in commissione, sostenuta in particolare da Cesare Sassolini, FI, Mirko Pescari, Pd, Vittorio Morani, Psi, Gaetano Zucchini, Democratici per Città di Castello, Emanuela Arcaleni, Castello Cambia. «Sulla sostanza che l'insediamento non sia adeguato siamo tutti d'accordo, va individuata una forma che tuteli questa sostanza, ma anche i diritti dell'imprenditore», il pensiero del sindaco Luciano Bacchetta. «La Usl ha dichiarato accettabile un insediamento avicolo in quell'area, non il Comune, noi dobbiamo rispettare la legge, essere a fianco del comitato, capire come gestire la vicenda, sperare che l'imprenditore, fatti i conti, torni indietro». Per il Comitato Ambiente Petrelle e Valminima, l'avvocato Valeria Passeri ha ricordato le diffide inviate al Comune e alla Regione, ribadito la convinzione che la pratica non possa superare l'Autorizzazione Unica Ambientale ed avvertito: «Così com'è il progetto dovrebbe essere sottoposto a Via».

Walter Rondoni

