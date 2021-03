29 Marzo 2021

CITTÀ DI CASTELLO Nel limbo da quasi mezzo secolo. «Com'è possibile che siano stati fatti passare quarantacinque anni senza che questo comune abbia ottenuto il rispetto di quanto legalmente sottoscritto per l'utilizzo dell'area di via Madonna della Pace a Trestina?».

Lo chiede con una interrogazione che approda in consiglio comunale nel pomeriggio Emanuela Arcaleni, di Castello Cambia, in riferimento alla convenzione del 1976 firmata dal proprietario per cedere il terreno all'ente. «Questa amministrazione è al corrente che in questi anni quell'area è stata teatro di ripetuti atti vandalici a carico di autovetture private lì parcheggiate con aggiunta di biglietti minatori anonimi, tutti oggetto di denunce contro ignoti?», incalza Arcaleni.

«Cosa intende fare il comune per ristabilire l'uso corretto e legittimo dell'area dal momento che, improvvisamente dopo 45 anni, il soggetto privato chiede di poter cedere parte di detta particella al comune e di riservarsi parte della stessa come privato ad uso pubblico per l'attività commerciale esistente?». La consigliera di Cc ricorda poi che «l'area è destinata a parcheggio a seguito di una convenzione urbanistica del 1976 sottoscritta dall'allora proprietario con l'amministrazione comunale ed è fatto obbligo di cedere tale area al comune». Nel tempo «è stata acquisita da un altro soggetto privato che poi ha realizzato una nuova edificazione», aggiunge Arcaleni. «Gli uffici competenti hanno più volte comunicato ufficialmente all'attuale intestatario di attivare la procedura di cessione dell'area al comune».

