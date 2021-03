15 Marzo 2021

IL DRAMMA

CITTÀ DI CASTELLO Uno stimato professionista con la passione del calcio e l'impegno nel sociale. Questo era Cristian Anniboletti, deceduto ieri nel reparto di terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia di Perugia, vinto dal Covid 19. Nato a Cantù, in provincia di Como, 51 anni fa, abitava a Città di Castello, dove esercitava da ingegnere civile strutturista. Dove lascia memoria di sé per le numerose iniziative legate alla storia ed alle tradizioni della città. «Una grave perdita per la sua famiglia, per i tanti amici, per la comunità locale che non lo dimenticherà per le doti umane, per la capacità di relazionarsi sempre con il prossimo con il sorriso, la gentilezza e disponibilità» nel ricordo del sindaco Luciano Bacchetta. «È sempre stato vicino alla società rionale partecipando attivamente alle nostre iniziative ancor prima di ricoprire il ruolo di segretario, siamo profondamente addolorati», aggiunge Domenico Duchi, presidente della Società Rionale Prato. Nelle stagioni 2014/2015 e 2016/2017, dopo l'esperienza al Rimini Cristian Anniboletti aveva ricoperto la carica di segretario al Foligno Calcio. Il rapporto si chiuse anticipatamente a novembre 2016, quando rassegnò le proprie dimissioni nella mani del presidente Gianluca Ius dopo le contestazioni della piazza. «Ho ricevuto insulti gratuiti, ora basta», spiegò all'epoca.

W. Rond.