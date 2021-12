Mercoledì 29 Dicembre 2021, 05:01

CITTÀ DI CASTELLO Il consiglio comunale ha approvato all'unanimità dei presenti la mozione per la riapertura della Residenza sanitaria assistenziale. La massima assemblea cittadina, recependo il documento a firma Emanuela Arcaleni, Castello Cambia, emendato da Domenico Duranti, Pd, impegna il sindaco ad «attivare ogni possibile azione presso l'assessorato regionale e l'Usl Umbria 1 affinché ottemperi alla riapertura di un servizio di Rsa, prevedendo un aumento dei posti letto rispetto alla disponibilità precedente». A «promuovere la richiesta di un aumento dell'assistenza domiciliare ed una reale continuità assistenziale per i pazienti fragili, in particolare anziani in dismissione protetta».

Il consiglio comunale invita inoltre il primo cittadino a «promuovere un tavolo di concertazione con i soggetti istituzionali, le forze sociali, i rappresentanti delle associazioni del terzo settore e degli esperti del settore medico». Ad indicare la necessità di «valutare la collocazione della Rsa in prossimità della struttura di lungodegenza della Muzi Betti, garantendo la distinzione e la natura diversa dei due servizi».

