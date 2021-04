22 Aprile 2021

CITTÀ DI CASTELLO La musica entra in fabbrica. Il clarinetto di Fabio Battistelli e la chitarra di Stefano Falleri per un concerto tra i bancali di un'azienda artigiana, Ceramiche Noi, simbolo nazionale di resilienza, passata in poco meno di due anni dal baratro della chiusura al rilancio solidale in cooperativa. L'esibizione verrà registrata sabato e mandata in onda il 1° maggio sui canali social del comune in occasione della Festa del lavoro.

La musica, l'arte, la cultura entrano in fabbrica: clarinetto e chitarra per ripartire. La bellezza non si ferma ed è più forte del Covid 19. Fra una pausa ed un cambio di turno, come a teatro, i dipendenti, dalle loro postazioni ed in sicurezza, potranno assistere ad una performance di circa mezz'ora. Un contributo in note, ma non solo, alla ripartenza di tutto il comparto produttivo, industriale, artigianale, del mondo del lavoro in ginocchio da più di un anno a causa della pandemia, da un'azienda fortemente iconica. Ceramiche Noi, esempio concreto, per certi aspetti commovente, di produrre, superando ostacoli di varia natura. Dipendenti che nello spettro della chiusura e della perdita del posto hanno trovato la forza di svoltare, mettendo in piedi, grazie alle risorse finanziarie personali (il Tfr ed altri contribuiti autonomi), una cooperativa diventata simbolo di resilienza alle avversità quotidiane, comuni a tante realtà di piccole e grandi dimensioni. Agli operai era stata comunicata la delocalizzazione in Armenia, ma dopo i primi attimi di sconforto e riflessione decisero di investire sul futuro loro e del territorio. Tutti per uno, uno per tutti, recita il tatuaggio che ognuno porta sulla pelle e che adesso diventa il tratto distintivo di chi ce l'ha fatta.

Walter Rondoni