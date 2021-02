© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STORIACITTÀ DI CASTELLO Debito fuori bilancio di qualche centinaio di euro per una sentenza del Tar che ha visto soccombere il comune. La vicenda ricostruita in Commissione programmazione da Paola Ceci. «Un diplomatico olandese ha una proprietà con una strada, quella di Casalsole, che passava davanti all'abitazione di un tifernate», spiega la responsabile dei Servizi legali dell'ente. Strada «classificata di uso pubblico che serviva le proprietà senza avere importanza pubblica». Lo straniero «ha chiuso la strada e sul sedime ha costruito un muro». Nasce un contenzioso che prevede ricorsi al presidente della repubblica. «Le ordinanze del comune sono legittime, ma nel 2020 una delibera del consiglio comunale stabilisce la realizzazione di una strada alternativa da parte del diplomatico», continua Ceci, specificando: «Questa ordinanza è stata impugnata ed il dirigente ha sospeso il procedimento in attesa di giudizio». Ma tale atto «è stato impugnato, non ci siamo costituiti in giudizio, il Tar ha annullato il nostro provvedimento, siamo stati condannati a 1500 euro di spese legali», conclude Ceci. Puntualizza Vincenzo Tofanelli, assessore alle finanze: «Il debito deriva da una diatriba fra privati per circa 2400 euro, che dobbiamo pagare, ho voluto farlo subito per evitare che fosse troppo tardi sui tempi del consiglio». Intervengono Marcello Rigucci, Gruppo Misto, Mirko Pescari, Pd, Giovanni Procelli, La Sinistra, Massimo Minciotti, Pd, presidente della commissione. Dalle opposizioni critiche per l'iter del debito fuori bilancio non concordato nella conferenza dei capigruppo, per le scelte sulla tutela legale ed il costo delle spese legali dell'amministrazione e richiesta di maggiori informazioni sulle modifiche alla viabilità.Walter Rondoni