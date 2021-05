26 Maggio 2021

RISTORAZIONE

CITTÀ DI CASTELLO C'è tempo fino al 7 giugno per aderire al circuito della ristorazione Gustium, creando una rete della ristorazione regionale che valorizzi la tradizione gastronomica, le produzioni agroalimentari tipiche e di qualità. L'adesione al circuito, di cui l'Alta Umbria è capofila, comporta il vantaggio di far parte di un itinerario che sarà promosso su scala nazionale e l'opportunità di allacciare rapporti commerciali con aziende agricole ed agroalimentari di prodotti tipici. Sono poi previste iniziative finalizzate ad implementare la conoscenza della nostra tradizione enogastronomica. L'avviso è rivolto a ristoranti, agriturismi, punti vendita con degustazione. Dovranno essere caratterizzati da legame con il territorio, promozione della tradizione e dei prodotti tipici, igiene e sicurezza alimentare, trasparenza, qualità del servizio, eticità e sostenibilità. La selezione interessa 18 imprese del Gal Alta Umbria su un totale di 72 nelle aree coinvolte: Media Valle del Tevere, Trasimeno Orvietano, Valle Umbra e Sibillini. Alla realizzazione hanno contribuito Confcommercio e Confederazione Italiana Agricoltori dell'Umbria. «Il progetto rappresenta una grande opportunità per mettere in rete gli esercizi della ristorazione che valorizzano la gastronomia tipica e i prodotti agricoli del territorio, per focalizzare l'attenzione dei potenziali turisti su una cucina sana e di grande qualità», spiega Mirco Rinaldi, presidente Gal Alta Umbria.

W. Rond.